Названа дата пуска корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту Запуск Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным запланировали на 18 февраля

Фото: Роскосмос

Александр Гребенкин

Миссия Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин, стартует 18 февраля, передает ТАСС со ссылкой на доклад начальника отдела Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазова в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева. На орбиту экипаж доставит пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.

[Начало миссии] Crew-8 — 18.2, — приводит агентство сообщение, показанное на слайде Муртазова во время мероприятия.

Ранее сообщалось, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» доставит на Международную космическую станцию шоколадные конфеты, изготовленные в качестве подарка для командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко. 4 февраля Кононенко установит новый абсолютный рекорд по длительности пребывания в космосе.

20 января сообщалось, что корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space пристыковался к Международной космической станции. Стыковка произошла в 05:43 по времени Восточного побережья США (13:43 мск), трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В декабре российские космонавты на МКС начали изучать эмбрионы перепелов. Эксперимент под названием «Перепел» направлен на исследование эмбрионального развития с дальнейшим выведением птенцов. Японские перепела были доставлены с Земли.