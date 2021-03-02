NASA запретило космонавтам ремонтировать трещину на МКС

https://static.news.ru/photo/937dde28-7b70-11eb-9a1c-96000091f725_660.jpg Фото: International Space Station/twitter.com

Российские космонавты нашли способ, как предотвратить увеличение трещины в модуле Международной космической станции (МКС). Они решили просверлить на концах трещины отверстия для фиксации, как это делают при повреждениях лобового стекла автомобиля, однако в Центре управления NASA эту идею не поддержали и попросили позволить их специалистам изучить ситуацию.

Возможно, они не знакомы с этим методом, поскольку не сталкивались с таким ремонтом трещин на Земле. В России же любой автолюбитель знает, как порой эффективно бывает просверливание трещины на лобовом стекле для предотвращения её дальнейшего роста. Это же закон физики: острое окончание быстрее пробивает себе путь, чем тупое, широкое, — рассказал «МК» космонавт Фёдор Юрчихин.

Он уточнил, что не раз пользовался на борту МКС дрелью, чтобы рассверлить отверстия в кронштейнах для прокладки кабелей или в панелях для установки датчиков. Сверление в невесомости, по его словам, практически не отличается от этого действия в земных условиях.

Как писал NEWS.ru, не менее шести трещин может оказаться в корпусе российского модуля «Звезда». Из-за них происходит утечка воздуха на МКС. Сейчас на МКС работают Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из России, Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и Виктор Гловер из США и японец Соити Ногути.

Небольшая утечка воздуха на МКС была впервые зафиксирована в сентябре 2019 года, через год её скорость выросла в пять раз. Экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Трещину временно заклеили термостойким скотчем, а затем — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу.