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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект использования грибов на Луне. Это, по мнению авторов идеи, поможет создать среду обитания для людей за пределами Земли.

В качестве основного строительного материала учёные предлагают использовать мицелий — грибницу, которая будет крепиться к жесткому каркасу из синтетических материалов. Также мицелий на Луне способен помочь в освещении, очистке воды, регуляции режима влажности и «самопочинки», сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «трагедией» сверхтяжёлую ракету-носитель SLS, разрабатываемую NASA для полётов к Луне. По словам Маска, главный недостаток ракеты в том, что она не является многоразовой. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске, отметил Маск.