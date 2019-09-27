https://static.news.ru/photo/4390be32-e16e-11e9-9265-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Космическое агентство США показало на видео в высоком разрешении, как гравитация чёрной дыры преломляет свет.

Линия в центре — это горизонт событий, вокруг — фотонное кольцо, а внутри него можно увидеть тень чёрной дыры. Гравитация объекта так сильна, что искажает свет, исходящий из разных частей окружающего диска, что деформирует пространство и время и изгибает путь света вокруг чёрной дыры.

Как можно увидеть, одна часть аккреционного диска (материя, разогревающаяся при падении в чёрную дыру) выглядит ярче, так как газ с этой стороны движется «навстречу» смотрящему.

Визуализацию создал астрофизик Джереми Шниттман (Центр космических полётов Годдарда), продемонстрировав, что имел в виду Альберт Эйнштейн, говоривший об обволакивающей пространство и время гравитации.

До недавнего времени эти визуализации были ограничены нашим воображением и компьютерными программами. Я никогда не думал, что можно будет увидеть настоящую чёрную дыру, — цитирует учёного NASA .

Как писал News.ru ранее, чёрная дыра колоссальных размеров обнаружена в галактике Holm 15A, которая расположена в 700 млн световых лет от Земли. Это самый большой такой объект во Вселенной, открытый учёными.