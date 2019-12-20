Американский беспилотный космический корабль Starliner компании Boeing не вышел на штатную орбиту из-за неправильного расчёта времени.
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По его словам, из-за сбоя в система отсчёта времени корабль подсчитал, что он вышел на расчётную орбиту, хотя он её ещё не достиг.
Ранее также сообщалось, что у корабля не произошло включение двигателей для встречи с МКС.
Starliner впервые в истории стартовал на орбиту в беспилотном режиме 20 декабря 2019 года. На его борту находится манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), являющийся новым аналогом Rosie the Riveter («Клепальщица Рози»), писал NEWS.ru.
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