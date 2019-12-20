https://static.news.ru/photo/2d9dfdb6-2335-11ea-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Американский беспилотный космический корабль Starliner компании Boeing не вышел на штатную орбиту из-за неправильного расчёта времени.

Об этом в Twitter рассказал глава NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, из-за сбоя в система отсчёта времени корабль подсчитал, что он вышел на расчётную орбиту, хотя он её ещё не достиг.

Ранее также сообщалось, что у корабля не произошло включение двигателей для встречи с МКС.

Starliner впервые в истории стартовал на орбиту в беспилотном режиме 20 декабря 2019 года. На его борту находится манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), являющийся новым аналогом Rosie the Riveter («Клепальщица Рози»), писал NEWS.ru.