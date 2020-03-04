https://static.news.ru/photo/1f62e0fe-5e18-11ea-8b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило о потенциально опасном астероиде. Он приблизится к Земле в конце апреля.

Опасность вызвана тем, что трасса полёта астероида пересекает орбиту нашей планеты. Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 3,68 земных года, сообщает РИА Новости.

Это не первый случай приближений потенциально опасных космических объектов к Земле. В середине февраля 2020 года к планете подлетело тело диаметром от 440 до 990 метров.

NEWS.ru писал в октябре 2019 года, что астероид диаметром в 1 км пролетел на максимально близком к нашей планете расстоянии.