NASA: российский космонавт может полететь на Crew Dragon в 2021 году

https://static.news.ru/photo/beec2666-27e0-11eb-88c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Космонавт из России может впервые отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на новом американском корабле Crew Dragon Илона Маска летом 2021 года, заявила глава директората пилотируемых полётов NASA Кэти Лудерс.

Сейчас Роскосмос и NASA ведут переговоры по поводу бартерной схемы, по которой США смогут продолжить полёты на «Союзах» на МКС в обмен на экспедиции россиян на американских аппаратах. Полёт астронавта Кэтлин Рубинс на «Союзе МС-17», прибывшем на МКС в октябре, стал последним, когда место на «Союзе» было продано представителям Соединённых Штатов, пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.

По данным США, с 2006 года Вашингтон приобрёл у Кремля 72 места на «Союзах». Сумма контрактов превысила $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полёта для них увеличилась с $20 млн до $90 млн.

Накануне кандидат в президенты США, уже объявивший о своей победе, Джо Байден поздравил американское космическое агентство (NASA) и компанию SpaceX с запуском пилотируемого космического корабля к Международной космической станции. Действующий американский лидер Дональд Трамп тоже поздравил NASA, отметив при этом заслуги своей администрации в развитии агентства. Он заявил, что NASA «было близко к катастрофе», когда «им занялись», теперь же агентство является «самым продвинутым» космическим центром в мире.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту направился к Международной космической станции (МКС), стартовав в 03:27 мск 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал, писал NEWS.ru.