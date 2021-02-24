В NASA рассказали о будущем трещины на МКС

https://static.news.ru/photo/9fab99c0-76bf-11eb-975e-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в корпусе российского модуля «Звезда», что поможет остановить рост бреши в размерах.

О планах по ликвидации дефекта сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере российского модуля МКС обнаружили в октябре 2020 года. Её временно закупорили диском из резины и алюминиевой фольги.

Экипаж сделал слепок трещины и наметил места для засверливания на её краях, отметили в NASA. В будущем предполагается загерметизировать пробоину полностью. Из-за этого и других дефектов давление на МКС падает на 0,4 мм ртутного столба каждые сутки. Аварийным считается падение давления на 0,5 мм в час. Для компенсации потерь, вызванных утечкой, на МКС регулярно докачивают воздух, а также отдельно азот и кислород. Запасы газов есть на станции, их пополняют грузовые корабли, прибывающие с Земли.

Как писал NEWS.ru, в модуле «Звезда» могут быть ещё пять трещин. 25 февраля космонавт Сергей Рыжиков проведёт тщательное обследование мест возможных поломок.

Сейчас на МКС работают Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из России, Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и Виктор Гловер из США и японец Соити Ногути.