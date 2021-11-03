NASA рассчитывает на полёты американских астронавтов на российских «Союзах»

NASA заявило о своих попытках поспособствовать полётам американских астронавтов на российских «Союзах». Об этом рассказал представителям прессы руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано. Он также отметил, что в агентстве видят возможным полёты российских космонавтов на американских космических кораблях, сообщили РИА Новости.

В течение длительного периода мы пытаемся сделать так, чтобы космонавт оказался на кораблях Crew, а астронавт — на российском «Союзе», — заявил Монталбано журналистам.

Незадолго до этого гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также говорил, что американские астронавты продолжат летать на российских «Союзах», а в качестве обмена российские космонавты будут совершать полёты на американских кораблях.

После приостановки в США собственных пилотируемых полётов в 2011 году доставку американских астронавтов на МКС за плату осуществляет Роскосмос. Последний американский астронавт Марк Ванде Хайт полетел в космос на «Союзе» в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что NASA заявило о возможности продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Однако в российском космическом ведомстве эту новость встретили критикой.