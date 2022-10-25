NASA: «Прогресс МС-20» спас МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российский корабль «Прогресс МС-20», пристыкованный к Международной космической станции (МКС), увел ее от вероятного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Отмечается, что российский грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков спутника «Космос-1408».

Двигатели «Прогресса МС-20» Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определенного маневра по предотвращению столкновения с мусором, чтобы предоставить комплексу дополнительную дистанцию от предполагаемой траектории фрагмента российского «Космоса-1408», — сообщается на сайте NASA.

По данным специалистов, маневр не оказал никакого влияния на работу МКС. Без совершения данного маневра сближение обломка спутника прогнозировалось на расстоянии около пяти километров от станции.

Ранее сообщалось, что в Японии задумались о продлении срока эксплуатации МКС после 2024 года. Директор московского представительства офиса JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Есио Вада заявил, что в Токио прорабатывается этот вопрос. Он отметил, что если будет принято коллегиальное решение о продлении работы МКС, то JAXA с радостью его поддержит.