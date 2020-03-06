https://static.news.ru/photo/75b80d72-5f98-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило детальную фотографию Марса.

Марсоход Curiosity снимал поверхность планеты на протяжении недели с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. По словам сотрудников NASA, снимки имеют рекордное разрешение, а панорама собрана из тысячи фотографий, пишет РИА Новости.

В июне 2018 года российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» сделал первые снимки южного полюса планеты. С их помощью специалисты намеревались приблизится к разгадке феномена «пыльного льда» на Марсе.

NEWS.ru ранее писал, что специалисты NASA намерены отправить первый пилотируемый космический корабль на Марс уже в 2030–2040 годах. Для колонистов введут занятный запрет: им строго воспрещается заниматься сексом.