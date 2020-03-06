Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило детальную фотографию Марса.
Марсоход Curiosity снимал поверхность планеты на протяжении недели с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. По словам сотрудников NASA, снимки имеют рекордное разрешение, а панорама собрана из тысячи фотографий,
В июне 2018 года российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» сделал первые снимки южного полюса планеты. С их помощью специалисты намеревались приблизится к разгадке феномена «пыльного льда» на Марсе.
NEWS.ru ранее писал, что специалисты NASA намерены отправить первый пилотируемый космический корабль на Марс уже в 2030–2040 годах. Для колонистов введут занятный запрет: им строго воспрещается заниматься сексом.
Добавьте наши новости в избранные источники