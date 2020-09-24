Глава NASA предложил использовать Луну для поиска инопланетян

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Освоение Луны и строительство на единственном естественном спутнике Земли обсерваторий поможет учёным искать обращающиеся вокруг других звёзд планеты, на которых могут существовать другие цивилизации, заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) Джеймс Брайденстайн во время слушаний в американском Конгрессе.

Я сейчас не делаю предположений, что они (внеземные цивилизации. — NEWS.ru) существуют, я понятия не имею, но это просто удивительно, что мы сможем наблюдать за такими вещами. И Луна — критически важный элемент для этого, — цитирует его ТАСС.

NASA разработало основные принципы, на которых будет строиться международное соглашение об освоении Луны. К нему США планируют подключить ряд государств-партнёров. Основные принципы предлагаемого американцами соглашения представлены на сайте NASA. В их числе — идея создания зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство» при добыче ресурсов на Луне.

Как писал NEWS.ru, 14 октября на Международную космическую станцию отправится новый экипаж. В его состав вошли два космонавта Роскосмоса и один астронавт NASA. Они приступают к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур. В программе полёта запланировано 56 научных экспериментов, часть из них проведут впервые.