NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет NASA планирует высадить на Луну первую женщину. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Миссию планируется осуществить в рамках программы «Артемида», участниками которой будут являться 9 мужчин и 9 женщин. При этом
По словам Блэквелл-Томпсона, в настоящее время американские учёные продолжают исследовать образцы, доставленные на землю во время программы Apollo в 1960-х-70-х годах.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году Роскосмос планирует возобновление лунной программы, около 10 запусков британских спутников связи OneWeb на ракетах «Союз» и запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.