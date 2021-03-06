NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

https://static.news.ru/photo/2992bc48-3775-11eb-9038-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

В ближайшие 10 лет NASA планирует высадить на Луну первую женщину. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Миссию планируется осуществить в рамках программы «Артемида», участниками которой будут являться 9 мужчин и 9 женщин. При этом отмечается , что реализация программы столкнулась с задержками и перерасходами средств. Как сообщил руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возобновление изучения путника Земли позволит получить новые ценные знания и даст возможности для многих научных открытий.

По словам Блэквелл-Томпсона, в настоящее время американские учёные продолжают исследовать образцы, доставленные на землю во время программы Apollo в 1960-х-70-х годах.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году Роскосмос планирует возобновление лунной программы, около 10 запусков британских спутников связи OneWeb на ракетах «Союз» и запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.