NASA отправит две миссии к Венере

https://static.news.ru/photo/d357b05a-c431-11eb-8401-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) возобновит активное изучение Венеры. Две миссии по изучению планеты отправят в 2028–2030 годах, передаёт «Ридус».

В рамках миссии DAVINCI+ изучат состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась. Возможно, эта экспедиция даст ответ на вопрос, был ли на планете когда-то океан. Вторая миссия VERITAS направлена на картирование поверхности Венеры. В рамках этой инициативы будет изучаться планетарная геологическая история. На подготовку каждой экспедиции планируется потратить около $500 млн.

Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в её небе через вулканы на её поверхности вплоть до самого её ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету, — говорится в заявлении NASA.

DAVINCI+ станет первой миссией NASA по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Согласно контракту между НПО Лавочкина и госкорпорацией, средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года. Для России это будет первая венерианская миссия.