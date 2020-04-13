NASA обнародовало план освоения Луны

https://static.news.ru/photo/8390dada-67d8-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sun Fei/XinHua

Американское космическое агентство (NASA) опубликовало программу освоения Луны, предполагающую строительство базы Artemis Base Camp на Южном полюсе спутника.

По информации ТАСС, на базе разместят основной жилой модуль на четырёх человек, мобильную платформу для путешествий продолжительностью до 45 дней и луноход для перемещений на короткие расстояния. NASA назвало базу «первой точкой опоры на лунной поверхности».

США запланировали начать программу Artemis во второй половине 2020 года с запуска непилотируемого корабля, который облетит Луну и вернётся на Землю. Корабль с астронавтами отправится к спутнику в 2022 году, а первую высадку и строительство базы назначили на 2024-й.

NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, 6 апреля американский президент Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. США отказались считать космос достоянием человечества.