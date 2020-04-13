NASA обнародовало план освоения Луны

Американское космическое агентство (NASA) опубликовало программу освоения Луны, предполагающую строительство базы Artemis Base Camp на Южном полюсе спутника.
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США запланировали начать программу Artemis во второй половине 2020 года с запуска непилотируемого корабля, который облетит Луну и вернётся на Землю. Корабль с астронавтами отправится к спутнику в 2022 году, а первую высадку и строительство базы назначили на 2024-й.
NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, 6 апреля американский президент Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. США отказались считать космос достоянием человечества.
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