Первая ракета-носитель «Союз-2.1а» с комплектующими только российского производства стартует 9 апреля 2020 года. Летательный аппарат доставит к МКС корабль «Союз МС16» с экипажем.
На станцию отправятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Сейчас на МКС находятся гражданин РФ Олег Скрипочка и представители США Эндрю Морган и Джессика Меир,
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года.
Отмечается, что полёты продолжительностью до пяти суток будут совершаться на корабле Crew Dragon, способном принять до четырёх пассажиров. При этом посещение Международной космической станции не планируется.
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