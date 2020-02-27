https://static.news.ru/photo/0f99db66-5939-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Ракета-носитель «Союз-2.1а» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первая ракета-носитель «Союз-2.1а» с комплектующими только российского производства стартует 9 апреля 2020 года. Летательный аппарат доставит к МКС корабль «Союз МС16» с экипажем.

На станцию отправятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Сейчас на МКС находятся гражданин РФ Олег Скрипочка и представители США Эндрю Морган и Джессика Меир, говорится на официальном сайте NASA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года.

Отмечается, что полёты продолжительностью до пяти суток будут совершаться на корабле Crew Dragon, способном принять до четырёх пассажиров. При этом посещение Международной космической станции не планируется.