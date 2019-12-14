https://static.news.ru/photo/0245109c-1e7f-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpg Телескоп «Хаббл» Фото: nasa.gov

Уже 400 лет в Большом Магеллановом Облаке красуется красный сверкающий «шарик». Его диаметр – 23 световых года, он продолжает увеличиваться со скоростью более 17 миллионов километров в час.

Изображение гигантского пузыря было опубликовано в официальном Instagram NASA. Снимок был сделан с помощью телескопа «Хаббл».

Также уточняется, что объект находится на расстоянии в 160 тысяч световых лет. Предположительно он образовался в результате взрыва сверхновой звезды.

Как ранее писал NEWS.ru, астрофизики при помощи наземных телескопов сумели зафиксировать мощнейший за всю историю наблюдений сигнал из глубин Вселенной. Гамма-всплески до этого фиксировались только оборудованием на спутниках.