https://static.news.ru/photo/5feb654c-3f0f-11ea-b46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Астероид диаметром до 990 метров пролетит вблизи Земли 15 февраля, предупреждает американское космическое агентство.

Объекту присвоен номер 163373, он считается потенциально опасным, так как пересекает земную орбиту. В феврале он должен пройти мимо планеты на расстоянии в 15 раз большем, чем от Земли до Луны. В следующий раз астероид пролетит вблизи Земли в 2075 году, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из коллаборации LIGO утверждают, что зафиксировали гравитационные волны от звезды альфа Ориона, которую также называют Бетельгейзе. Согласно их выводам, они могут быть признаком превращения небесного тела в сверхновую.