https://static.news.ru/photo/9f4ddfcc-23cf-11ea-b43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Национальное космическое агентство США (NASA) и корпорация Boeing ищут способы безопасно посадить космический корабль Starliner, который не смог выйти на орбиту из-за сбоя в системе.

Группа управления полётом корабля Starliner, в которую входят представители NASA и Starliner, обсуждает вопрос о том, какие меры необходимы для безопасного возвращения корабля на полигон Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико) 22 декабря или близко к этой дате, — говорится в Twitter корпорации Boeing.

По некоторым данным, посадка корабля может состояться в штате Нью-Мексико в 07:30 (17:30 мск) 22 декабря, однако эта дата не окончатльна и ещё может быть изменена. Сейчас Starliner находится на орбите на высоте 186 км, передаёт ТАСС.

Starliner впервые в истории стартовал на орбиту в беспилотном режиме 20 декабря 2019 года. Аппарат принадлежит компании Boeing. Аппарат был запущен ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Позже глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что корабль не вышел на штатную орбиту из-за неправильного расчёта времени.

Ранее также сообщалось, что у корабля не произошло включение двигателей для встречи с МКС, писал NEWS.ru.