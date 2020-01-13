https://static.news.ru/photo/aa157548-36a1-11ea-95c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Учёные из США, Швейцарии и Австралии обнаружили на Земле звёздную пыль, которая образовалась раньше Солнечной системы.

Исследователи изучили фрагмент Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году. Для этого они раздробили его в порошок и после растворения в кислоте изучили оставшиеся нерастворимые частицы. В результате получились частицы карбида кремния размером до 8 микрометров — крошечные микроскопические пресолярные зёрна, которые возникли в далекой звезде где-то между 5 и 7 млрд лет назад, пишет Life.ru.

Принято считать, что возраст Солнца 4,5-4,6 млрд лет. Основным материалом для метеоритов являлась пыль протопланетного облака, которое окружало наше светило на ранних стадиях формирования. Иногда в звёздной пыли встречаются мелкие частицы, которые были в космосе ещё до возникновения Солнечной системы. Они редки и их трудно идентифицировать, поскольку они чрезвычайно малы и находятся глубоко в метеоритах.

По словам учёных, находка — древнейшее из известных твёрдых веществ на нашей планете, которое рассказывает нам о том, как рождались звёзды в нашей галактике.

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