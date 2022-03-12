На Западе оценили угрозы космической сфере из-за антироссийских санкций

Планируемый марсоход, который является частью международной миссии «ЭкзоМарс», проводимой под эгидой Европейского космического агентства и госкорпорации «Роскосмос»

Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы ставят под угрозу дорогостоящие международные проекты в сфере космоса. На европейском уровне первой пострадает марсианская программа, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Научный журналист Карл Урбан отметил , что в рамках совместной миссии ExoMars существует проект запуска к Красной планете европейского марсохода, который оказался под угрозой. Его посадочный модуль разработали в РФ, там же должен состояться и старт миссии, подчеркнул эксперт. Он указал, что в настоящее время «многие ожидают» заявление от Европейского космического агентства (ЕКА) об отмене запуска.

Урбан назвал выход России из программы космического сотрудничества «драматичным событием».

Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам, — считает журналист.

Ранее стало известно, что в связи с введёнными Вашингтоном санкциями, которые затрагивают российскую космическую отрасль, участие США в проекте «Венера-Д» невозможно. Россия реализует его самостоятельно или вместе с Китаем. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.