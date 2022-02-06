На Украине к 2025 году захотели построить космодром на морской платформе

Украина намерена к 2025 году построить морскую платформу для запуска ракет в космос. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью изданию «Общественное. Новости», добавив, что проект оценивается в $170 млн (4,8 млрд гривен).
Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах этих пяти лет [с 2021 по 2025 годы] все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс, — сказал он.