На Украине к 2025 году захотели построить космодром на морской платформе

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В Роскосмосе опубликовали в Telegram первое видео, где показан новый российский дроид для освоения открытого космоса. Сообщается, что робот сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять ряд типовых операций в копирующем и автоматическом режимах.

Разработчик всеми известного Skybot F-850 в лице НПО «Андроидная техника» вместе с РКК «Энергия» работают над созданием антропоморфного робота «Теледроид», — сообщает Роскосмос. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что...