Ученые получили первые данные с приборов станции «Луна-25»

Фото: roscosmos.ru

Автоматическая станция «Луна-25»

Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По данным госкорпорации, все системы аппарата работают штатно, связь с ним устойчивая.

Сегодня в полете были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование, — рассказали в Роскосмосе.

Кроме того, удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа. Эксперт также заявлял, что целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли. Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на Луне водорода, но его соединения так и не были найдены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.