На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

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Сильнейшая вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована в ночь на 9 марта, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ее продолжительность составила более 10 минут.

В 00:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние сутки было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 — экстремальное.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным является класс A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

9 февраля на Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса. Вспышка оказалась настолько сильной, что нарушила короткие волны радиосвязи. Предполагалось, что это явление может спровоцировать магнитную бурю. В институте уточнили, что вспышка класса X является самой мощной из пяти. Ученые также добавили, что к настоящему моменту влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на третьем уровне по шкале из пяти показателей.

В конце февраля на Земле началась магнитная буря после трех вспышек на Солнце. Часть солнечного вещества зацепила Землю, отметили метеорологи. Магнитной буре присвоили класс G1.