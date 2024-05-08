На Солнце произошли мощные вспышки: сколько их было, какие последствия

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Ученым удалось зарегистрировать серию вспышек высокого класса М на Солнце, проинформировал Институт прикладной геофизики (ИПГ). Сколько их всего было, какие последствия для здоровья могут вызывать магнитные бури?

Что известно о серии вспышек на Солнце 7 мая

Всего 7 мая было зарегистрировано 10 вспышек. Первое событие произошло в 00:48 мск и длилось полчаса. Последняя вспышка зарегистрирована в 19:30, она была наиболее мощной.

«7 мая в 19:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W56) зарегистрирована вспышка M8.2 продолжительностью 15 минут», — рассказали в ИПГ, добавив, что ряд вспышек сопровождался нарушением КВ-радиосвязи.

Какие до этого происходили вспышки на Солнце

На Солнце произошла вспышка, являющаяся одной из крупнейших за последнее десятилетие, сообщил 6 мая руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, в результате события на Земле зафиксирован резкий рост рентгеновского излучения. С 2014 года на Солнце были зарегистрированы четыре подобных взрыва.

«Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце менее получаса назад. Сообщается о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли. Событие также идентифицировано визуально космическими телескопами. Мощность предварительно оценивается как X4.5», — сообщил Богачев.

Вспышка стала результатом всплеска солнечной активности, объяснил ученый.

Кроме того, вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце второй раз за неделю, следует из данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики. По информации специалистов, событие длилось 20 минут. Также было зафиксировано три вспышки класса М.

«5 мая в 09:01 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Они сопровождаются выбросом плазмы. Облака способны достигать поверхности Земли, что провоцирует магнитные бури.

Какие последствия магнитных бурь для здоровья

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснял, что магнитные бури влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов, которые реагируют на электрический ток и, соответственно, изменения магнитного поля.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — сказал он.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru поясняла, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее, чтобы не столкнуться с болями, тремором.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — заявила медик.

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