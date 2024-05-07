На Солнце произошла серия мощных вспышек Институт прикладной геофизики: на Солнце 7 мая зафиксировано 10 мощных вспышек

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Ученым удалось зарегистрировать 10 вспышек высокого класса М на Солнце, они были зафиксированы 7 мая, проинформировал Институт прикладной геофизики (ИПГ), передает ТАСС. Первое событие произошло в 00:48 мск и длилось полчаса. Последняя вспышка зарегистрирована в 19:30, она была наиболее мощной.

7 мая в 19:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W56) зарегистрирована вспышка M8.2 продолжительностью 15 минут, — рассказали в ИПГ, добавив, что ряд вспышек сопровождался нарушением КВ-радиосвязи.

Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что на Солнце произошла вспышка, являющаяся одной из крупнейших за последнее десятилетие. По его словам, в результате события на Земле зафиксирован резкий рост рентгеновского излучения. С 2014 года на Солнце было зарегистрировано четыре подобных взрыва.

Ранее сообщалось, что вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце второй раз за неделю. По информации специалистов, событие длилось 20 минут. Кроме прочего, было зафиксировано три вспышки класса М. Солнечные вспышки делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Они сопровождаются выбросом плазмы.