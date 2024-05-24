На Солнце образовалось сфокусированное плазменное цунами Nature: сфокусированное плазменное цунами появилось на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Астрономы впервые зафиксировали необычное плазменное цунами после солнечной вспышки, сообщил научный журнал Nature Communication. Оно было сфокусировано дырой в корональной среде.

Во внешней части атмосферы Солнца (короне) под воздействием магнитных полей возникают магнитогидродинамические волны. Они нагревают корональную плазму, генерируют мощные солнечные вспышки и ускоряют солнечный ветер. Предыдущие наблюдения показали, что магнитогидродинамические волны подвергаются обычным волновым явлениям, в том числе отражению, пропусканию и преломлению.

Анализ полученных Обсерваторией солнечной динамики НАСА данных о солнечной вспышке 2011 года показал, что взрыв вызвал почти периодические возмущения, перемещавшиеся по поверхности Солнца и создающие фронты дугообразной формы. Эти возмущения со скоростью около 350 км в секунду прошли через корональную дыру.

Астрономы ранее изучили 37 тысяч снимков телескопа Hubble, сделанные за 19 лет, и с помощью нейросетей обнаружили 1031 неизвестный объект. Большая часть из них находятся между такими планетами, как Юпитер и Марс, где проходит главный пояс астероидов. При этом 400 из выявленных объектов имеют диаметр меньше километра.