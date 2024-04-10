На Российской орбитальной станции могут создать гравитацию Орлов: на РОС может появиться модуль с искусственной гравитацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет Российской орбитальной станции (РОС) на международном военно-техническом форуме Армия-2022

На Российской орбитальной станции (РОС) может появиться модуль с искусственной гравитацией, заявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной ко Дню космонавтики. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, создание подобных условий на борту космического аппарата будет способствовать поддержанию здоровья и работоспособности у человека.

Если создать такие условия на борту космического аппарата, то это во многом будет способствовать поддержанию состояния здоровья и работоспособности человека, — сказал Орлов.

Он уточнил, что создать искусственную гравитацию можно несколькими путями. Среди них создание центрифуги короткого радиуса. В момент ее вращения создаются гравитационные силы, которые имитируют гравитацию применительно к этому человеку. Эффективность такого подхода доказана и не вызывает сомнений, отметил спикер. В данное время вопрос стоит в конструктивном решении и размещении этого устройства на борту станции.

Я думаю, что мы найдем вариант решения этой задачи. Она важна с точки зрения профилактики экипажа, летающего на РОС. И эта технология одна из ключевых для полетов за пределы Земли, — добавил Орлов.

Также на пресс-конференции директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что будущее российской космической программы представляет собой ракета-носитель «Ангара-5». По его словам, она способна нести на себе огромный вес, а также более экологична.