https://static.news.ru/photo/4e435060-d87c-11e9-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Российская компания «Главкосмос пусковые услуги» (GK Launch Services) подписала соглашение с нидерландской организацией Innovative Space Logistics (ISL) об установке восьми контейнеров Quadpack для запуска спутников типа «кубсат» на ракете-носителе «Союз-2».

Как сообщается на сайте GK, это сотрудничество призвано объединить опыт двух компаний, а также удовлетворить спрос рынка «кубсатов» на пусковые услуги по выгодной цене. Договор был подписан в рамках готовящейся первой коммерческой миссии GK с космодрома Байконур в 2020 году. В данный момент формируется нагрузка для контейнеров, передаёт ТАСС .

Было подписано соглашение об установке восьми контейнеров выведения Quadpack размерностью 12U, за интеграцию которых отвечает компания ISL, — говорится в сообщении GK.

Заказчики могут получить специальную котировку до конца ноября. Для этого необходимо оставить заявку в онлайн-калькуляторе на сайте GK или ISL.

Ранее News.ru писал о том, что российская ракета «Союз-2» доставит на орбиту пять японских спутников. Запуск состоится после апреля будущего года на космодроме Байконур.