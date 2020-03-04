https://static.news.ru/photo/3dcabe20-5dfc-11ea-aa72-fa163e074e61_660.jpg Фото: apod.nasa.gov

Учёные обнаружили странное отверстие в поверхности Марса. Открытие было совершено в ходе изучения полученных в 2011 году снимков.

Об этом сообщает NASA в своём научном блоге. По данным организации, на склонах одной из высочайших гор Марса, потухшего щитового вулкана, есть несколько углублений, появившихся из-за тектонических углублений. Внимание учёных привлекло одно из них.

Диаметр отверстия — около 35 метров. Исследователей удивил идеально круглый кратер, окружающий дыру. Ниже отверстия располагается полое пространство, похожее на пещеру с плоским дном, глубина которой — около 28 метров. Учёные предположили, что пещера является одним из боковых жерл вулкана, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследовательский аппарат InSight передал на Землю первые данные о сейсмической активности Марса. Модуль работает на поверхности Красной планеты больше года. На данный момент зафиксировано свыше 450 марсотрясений разной амплитуды.