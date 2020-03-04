Учёные обнаружили странное отверстие в поверхности Марса. Открытие было совершено в ходе изучения полученных в 2011 году снимков.
Об этом
Диаметр отверстия — около 35 метров. Исследователей удивил идеально круглый кратер, окружающий дыру. Ниже отверстия располагается полое пространство, похожее на пещеру с плоским дном, глубина которой — около 28 метров. Учёные предположили, что пещера является одним из боковых жерл вулкана,
Ранее NEWS.ru писал о том, что исследовательский аппарат InSight передал на Землю первые данные о сейсмической активности Марса. Модуль работает на поверхности Красной планеты больше года. На данный момент зафиксировано свыше 450 марсотрясений разной амплитуды.
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