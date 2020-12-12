На МКС снова начались проблемы с подачей кислорода

https://static.news.ru/photo/a54555a8-3c84-11eb-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

На Международной космической станции (МКС) в очередной раз отключилась система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Об этом сообщил экипаж в ходе переговоров с Землёй. По словам космонавта, система отключилась из-за проблем с давлением кислорода. Он отметил, что сбой произошёл в 11:50 мск, передаёт Lenta.ru.

«Электрон» отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода, — сообщил Рыжиков.

Система получения кислорода на станции отказывает не в первый раз. Последний раз это происходило 15 октября. При этом на МКС есть запасы кислорода. Американский сегмент станции имеет собственную систему получения кислорода.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на американском сегменте Международной космической станции произошёл отказ в системе электропитания. Об этом сообщило NASA. В ходе переговоров экипажа с Землёй специалист хьюстонского Центра управления полётами сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что один из блоков зарядки аккумуляторной батареи снаружи станции выключился.