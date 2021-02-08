На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа

https://static.news.ru/photo/f134ed2c-69f0-11eb-8349-96000091f725_660.jpg Фото: National Aeronautics & Space Adm/SPAD/Global Look Press

На Луне полвека спустя наконец-то обнаружили место мяча для гольфа, которым сыграл американский астронавт и командир «Аполлона-14» Алан Шепард. Тогда мяч потерялся и только сейчас его удалось обнаружить.

Впрочем, новая экспедиция на спутник Земли не потребовалась. Разыскать пропажу смогли по сделанным ранее снимкам. Оказалось, потерянный мяч всё это время был, что называется, перед носом, передаёт Daily Mail.

В феврале 1971 года перед американскими астронавтами стояла задача выяснить, как привычные объекты ведут себя в лунных условиях. Для этого Шепард, завершив основной фронт работ по установке необходимого оборудования и сбора образцов грунта, решил провести партию в гольф.

Для этого он использовал два мячика и инструмент для выкапывания лунных образцов в качестве клюшки. Командир миссии сделал несколько ударов. Однако задача оказалась не из простых: сначала астронавт попадал больше по лунной поверхности, чем по мячу. Затем удары удались — один из мячей угодил в воронку неподалёку, а второй закатился куда-то и потерялся.

Мяч на снимках заметил специалист по обработке цифровых изображений Энди Сандерс. В ходе подготовки книги, посвящённой миссиям «Аполлон», он разработал методы улучшения и обработки видео. Очистив их от «шума» и применив технику наложения, Сандерс получил гораздо более детальные изображения.

Оказалось, что мяч отлетел всего на 37 метров от Шепарда, где и пролежал все последующие 50 лет.

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