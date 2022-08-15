На форуме «Армия-2022» впервые представили макет орбитальной станции РКК «Энергия» на форуме «Армия-2022» представила макет орбитальной станции

Фото: «Роскосмос»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в состав Роскосмоса, впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции. Его продемонстрировали на форуме «Армия-2022», проходящего в парке «Патриот», передает ТАСС. На инсталляции виден пристыкованный перспективный корабль «Орел».

В настоящее время РКК занимается разработкой эскизного проекта Российской орбитальной станции, развертывание которой предполагается в два этапа. На первом этапе станция должна будет включать четыре модуля: научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором этапе Российскую орбитальную станцию собираются дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания.

Среди новых качеств национальной станции разработчики отмечают большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования.

В середине июля президент РФ Владимир Путин назначил главой Роскосмоса Юрия Борисова вместо Дмитрия Рогозина. После этого новый руководитель корпорации на встрече с российским лидером сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, но все обязательства перед партнерами выполнят. Борисов отметил, что ко времени выхода Москвы из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной станции.