Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС). По данным пресс-службы Музея космонавтики, это будет возможно с 25 сентября по 4 октября.
С 25 сентября жители Москвы и области смогут увидеть МКС невооружённым глазом и посмотреть прямую трансляцию старта космического корабля «Союз МС-15» с комментариями экспертов Музея космонавтики, — цитирует сообщение АГН «Москва».
В музее пояснили, что в разные дни МКС будет видна в небе с 19:00 до 20:00.
График видимости пролетов МКС с 25 сентября по 4 октября 2019 года для Москвы и Московской области можно посмотреть на сайте музея, — говорится в сообщении.
Как писал News.ru, ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Запуск запланирован на 25 сентября.