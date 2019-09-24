https://static.news.ru/photo/9b2198ce-decb-11e9-a7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС). По данным пресс-службы Музея космонавтики, это будет возможно с 25 сентября по 4 октября.

С 25 сентября жители Москвы и области смогут увидеть МКС невооружённым глазом и посмотреть прямую трансляцию старта космического корабля «Союз МС-15» с комментариями экспертов Музея космонавтики, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

В музее пояснили, что в разные дни МКС будет видна в небе с 19:00 до 20:00.

График видимости пролетов МКС с 25 сентября по 4 октября 2019 года для Москвы и Московской области можно посмотреть на сайте музея, — говорится в сообщении.

Как писал News.ru, ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Запуск запланирован на 25 сентября.