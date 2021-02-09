Москва и Анкара готовят документ о сотрудничестве в космосе

https://static.news.ru/photo/dbf91866-6b85-11eb-ab44-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

РФ и Турция активно работают над подготовкой двустороннего соглашения по развитию совместного сотрудничества сторон в космической отрасли, рассказали журналистам 10 февраля 2021 года в пресс-службе Роскосмоса. Госкорпорация ждёт от партнёров в Анкаре конкретные предложения по данному вопросу.

Накануне глава Турции Реджеп Эрдоган представил национальную космическую программу. Он предлагает отправить в космос первого гражданина республики, построить собственный космодром и осуществить в конце 2023 года старт посадочного аппарата, который должен будет достичь Луны. Позже руководитель Министерства промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Анкара ведёт переговоры с некоторым государствами, в том числе с РФ, по сотрудничеству в космической сфере.

Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полёта и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Накануне стало известно, что Россия действительно планирует отправить на орбиту Земли спутник проекта «Ковчег» с животными на борту. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в структуру Роскосмоса, Дмитрий Баранов. Речь идёт о научном аппарате «Бион-М» № 2, который изначально планировалось отправить на высоту 800 километров. Необходимость научных экспериментов с животными связана с подготовкой отправки российских космонавтов на Луну и другие планеты.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос предложил учёным начать подготовку к отправке космонавтов на спутник Земли и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту. В ходе эксперимента предполагается изучить возможности их длительного пребывания в таких условиях.