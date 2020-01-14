https://static.news.ru/photo/b8e361a4-36d6-11ea-9a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

Околоземный астероид открыли учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров.

Сообщение об этом появилось на официальном портале мэра и правительства Москвы. Согласно ему, открытие было совершено в ходе международной кампании по поиску астероидов, проходившей с 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Воспитанникам центра присылали порядка 200 снимков, сделанных телескопом Pan-STARRS 1 с Гавайских островов.

На одном из них ребята обнаружили объект, который раньше на снимках не встречался. Он двигался с большей скоростью, чем остальные небесные тела, и на меньшем расстоянии от Земли. Автор программы Find_Orb Билл Грей подтвердил, что объект не может являться искусственным спутником нашей планеты, а значит это околоземный астероид.

Астероид получил обозначение VGDP154 — это 154-й астероид, открытый воспитанниками Московского дворца пионеров. Измерения отправлены координаторам проекта в США для пересылки в Центр малых планет, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты американского космического агентства NASA обнаружили планету в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни людей. Её назвали TOI 700 d. Она на 20% больше Земли.