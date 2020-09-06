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Многоразовый китайский космический аппарат вернулся на Землю

08:36, 06 сентября 2020 436
Фото: Hu Zhe/XinHua/Global Look Press

Экспериментальный китайский космический аппарат многоразового использования благополучно приземлился 6 сентября.

После двухдневного полёта аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке, — говорится в сообщении «Синьхуа».

Удавшийся эксперимент назван прорывом в исследовании технологий многоразового использования в космосе.

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём был осуществлён в пятницу, 4 сентября.

О том что в 2020 году Китай запустит многоразовый корабль, способный выполнять рейсы, как самолёт, сообщалось ещё в 2017 году. Такая технология позволит снизить стоимость запусков и увеличить их число.

Как писал NEWS.ru ранее, компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, которая вывела на орбиту Земли 60 новых интернет-спутников Starlink.

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