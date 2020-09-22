МКС увернулась от столкновения с космическим мусором

https://static.news.ru/photo/649b3f22-fd1e-11ea-8714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Орбита Международной космической станции (МКС) была изменена, чтобы избежать столкновения с неопознанным объектом. Манёвр был совершён 23 сентября в 00:19 мск, опасное сближение станции и космического мусора должно было состояться в 01:21 мск.

Станция изменила орбиту с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс». Об этом сообщает РИА Новости. Что именно угрожало МКС — пока неизвестно, поскольку объект не внесён в космические каталоги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне могут наблюдать за пролётом МКС в ночном небе ежедневно с 20 сентября по 10 октября. Пролетающая станция с Земли похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Каждый день в течение нескольких минут она пролетает с юго-запада на юго-восток.