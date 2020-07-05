МКС «увернулась» от обломков ступени «Протона»

https://static.news.ru/photo/8a23cf98-be58-11ea-9bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Обломки ступени советской ракеты «Протон», запущенной в космос в 1987 году, могли столкнуться с Международной космической станцией (МКС). Именно из-за них 3 июля впервые за пять лет МКС поменяла орбиту.

В Роскосмосе пояснили, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров из-за космического мусора. Однако не уточнили, из-за какого именно. О том, что это были обломки «Протона», рассказал представитель NASA, сообщает РИА Новости.

МКС 25 раз меняла орбиту, чтобы не столкнуться с космическим мусором. До 2020 года последний раз приходилось это делать в сентябре 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр управления полётами ЦНИИмаш, входящий в состав Роскосмоса, провёл внеплановую коррекцию орбиты МКС. Для осуществления манёвра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14». Он пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда», который относится к российскому сегменту МКС.