https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Орбиту Международной космической станции поднимут на 1 километр 19 марта. Корректировка орбиты необходима для обеспечения быстрой схемы сближения пилотируемого корабля «Союз МС-16» с МКС 9 апреля.

Как рассказали РИА Новости в Роскосмосе, двигатели грузового корабля «Прогресс МС-13», находящегося на МКС, будут включены в 20:14 мск и проработают 534 секунды. В результате станция увеличит скорость на 0,6 метра в секунду, орбита поднимется на 1,1 км и составит около 419 км.

Как писал NEWS.ru, 9 марта с МКС состыковался грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon. Судно доставило сладости, томаты, грейпфруты и оборудование. Корабль останется на станции на месяц и вернётся на Землю с научными образцами.