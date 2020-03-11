Орбиту Международной космической станции поднимут на 1 километр 19 марта. Корректировка орбиты необходима для обеспечения быстрой схемы сближения пилотируемого корабля «Союз МС-16» с МКС 9 апреля.
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Как писал NEWS.ru, 9 марта с МКС состыковался грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon. Судно доставило сладости, томаты, грейпфруты и оборудование. Корабль останется на станции на месяц и вернётся на Землю с научными образцами.
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