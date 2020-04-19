МКС спустилась ближе к Земле встречать «Прогресс»

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Орбиту Международной космической станции скорректировали перед прибытием транспортного грузовика «Прогресс МС-14». Об этом сообщили в Роскосмосе.

Для формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14» на 19 апреля 2020 года проведена коррекция ее орбиты, — отметили в Роскосмосе.

Манёвр уменьшил высоту орбиты МКС на 1,5 тысячи метров. Пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» запланирован на 25 апреля 2020 года в 4:51 мск с 31-й площадки. Стартует ракета с космодрома Байконур, а состыкуется с МКС уже в 8:13 мск.

Сейчас на Байконуре подготавливают корабль к запуску. Грузовик доставит на станцию топливо, служебное оборудование и средства жизнеобеспечения в рамках 75-й миссии снабжения МКС.

Как писал NEWS.ru, ранее Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.