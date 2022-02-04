МКС снизит орбиту по просьбе американцев

По просьбе американской стороны орбита МКС будет снижена на несколько километров на постоянной основе, заявил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин. Он добавил, что новая высота может стать последней корректировкой перед затоплением станции. Об этом сообщает ТАСС.

По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км ниже — 416 км, — рассказал Муртазин.

При этом местом затопления станции может стать так называемая Точка Немо — наиболее удалённое от суши место в Тихом океане. Данный район также известен как кладбище космических кораблей, он находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды. Ближайший участок суши от Океанского полюса недоступности находится на расстоянии 2688 километров.

Ранее в NASA сообщили о намерении продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. После чего отработавшая станция будет затоплена в Тихом океане в январе 2031 года.