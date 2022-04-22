МКС при помощи российских двигателей уклонилась от космического мусора

Двигатели корабля «Прогресс МС-18» 23 апреля скорректировали орбиту Международной космической станции, во избежании её столкновения с космическим мусором, говорится в Telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что результатом манёвра стало увеличение орбиты МКС примерно на 1,8 км. Двигатели, как сообщает госкорпорация, проработали 623 секунды.

Космический мусор позади, российский «Прогресс» увёл МКС от столкновения с ним. Роскосмос в 16:25 мск провёл внеплановую коррекцию высоты орбиты станции <...> После проведения манёвра высота орбиты МКС, предварительно, увеличилась на 1,8 км — говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что это далеко не первый случай коррекции орбиты, за всё время работы МКС высота орбита была скорректирована 318 раз.

Ранее американский астронавт Томас Маршбёрн заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он отметил, что проход между российским и американским модулями всегда открыт, а свободное время космонавты и астронавты зачастую проводят вместе.