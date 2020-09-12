МКС изменит орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

https://static.news.ru/photo/b4790c06-f4d4-11ea-81d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная космическая станция (МКС) скорректирует орбиту, чтобы избежать столкновения с недействующим американским спутником BRICSat-2,

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос, сближение МКС и космического аппарата прогнозируется 14 сентября 2020 года. Манёвр уклонения запланирован в период с 00:00 до 01:00 мск. Изменение орбиты позволит гарантированно уклониться от возможного столкновения с космическим мусором.

Специалисты госкорпорации продолжают мониторинг данной ситуации.

Накануне 10 сентября должна была состояться коррекция орбиты МКС на 800 метров. По данным Роскосмоса, она была необходима для формирования баллистических условий перед запуском космического транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Это не первый подъём орбиты МКС. В конце июля 2020 года её высота была увеличена на 1,1 км.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российских космонавтов начали готовить к рекордному полёту к Международной космической станции. Достичь её корабль будет должен всего за три часа.