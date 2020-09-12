МКС изменит орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) скорректирует орбиту, чтобы избежать столкновения с недействующим американским спутником BRICSat-2,
Как
Специалисты госкорпорации продолжают мониторинг данной ситуации.
Накануне 10 сентября должна была состояться коррекция орбиты МКС на 800 метров. По данным Роскосмоса, она была необходима для формирования баллистических условий перед запуском космического транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17».
Это не первый подъём орбиты МКС. В конце июля 2020 года её высота была увеличена на 1,1 км.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российских космонавтов начали готовить к рекордному полёту к Международной космической станции. Достичь её корабль будет должен всего за три часа.
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