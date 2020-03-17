https://static.news.ru/photo/2d0dd23e-6806-11ea-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Новый навигационный спутник «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту и взят на управление военными.

Выведение на орбиту состоялось в расчётное время 17 марта, с аппаратом налажена и поддерживается телеметрическая связь, все бортовые системы спутника работают в штатном режиме, пишет «Коммерсант».

Как сообщал NEWS.ru ранее, космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время. Аппарат будут создавать на базе пилотируемого корабля «Орёл». На следующей неделе в Роскосмосе приступят к разработке техзадания для нового корабля.