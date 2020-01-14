https://static.news.ru/photo/0330a8ca-376d-11ea-9379-fa163e074e61_660.jpg Ракета-носитель «Ангара» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Роскосмос намерен поставить Министерству обороны две тяжёлых ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году.

По словам представителя госкорпорации, осуществить первую поставку планируется до конца первого квартала, а вторую — до конца года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на изготовление серийного пилотируемого корабля «Орёл» Роскосмос намерен потратить в 2021 году свыше 8 млрд рублей. «Орёл» планируется использовать для полётов на МКС и Луну. Первый старт должен пройти в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5».