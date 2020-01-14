Роскосмос намерен поставить Министерству обороны две тяжёлых ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году.
По словам представителя госкорпорации, осуществить первую поставку планируется до конца первого квартала, а вторую — до конца года,
Ранее NEWS.ru писал, что на изготовление серийного пилотируемого корабля «Орёл» Роскосмос намерен потратить в 2021 году свыше 8 млрд рублей. «Орёл» планируется использовать для полётов на МКС и Луну. Первый старт должен пройти в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5».
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