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В Крыму начали строительство объекта по контролю за космическим пространством. Такую информацию предоставил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.

На сегодняшний день аналогичные объекты расположены в горах Памира и других регионах России.

Ведётся строительство новых объектов в некоторых других регионах РФ: Крым, Алтай, Дальний Восток, — заявил Сучков.

По его словам, в 2019 году на сопровождение были взяты 700 космических объектов. При запуске было обслужено свыше 300. Он также отметил, что особое внимание уделялось опасным сближениям, передаёт РИА Новости.

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