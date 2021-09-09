Министр Казахстана захотел вернуть «Буран» государству

Министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин рассказал о планах вернуть в государственную собственность второй полётный экземпляр советского космического корабля «Буран» и его технологический макет. Обращаясь в своём Facebook к бизнесмену Даурену Мусе, министр написал, что тот приобрёл долю в компании АО РКК «Байконур» в результате трёх сделок, две из которых суд уже признал незаконными. Законность третьей ведомство также намерено оспорить.

Мы считаем, что господин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и «Бураны», — подчеркнул Мусин.

По его словам, изначально АО РКК «Байконур» называлась ЗАО «КРИСП Аэлита». Оно было создано с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставной капитал Казахстан внёс имущество, в том числе и «Бураны». Следовательно, они принадлежат не Мусе, а АО РКК «Байконур».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook, что экземпляры корабля «Буран», оставшиеся на хранении в Казахстане, могут быть окончательно утрачены, поскольку собственник не следит за их состоянием. В июне глава госкорпорации отмечал, что недостроенный «Буран» и его макет «в своё время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведётся расследование: Роскосмос разрабатывает способ безопасно извлечь лётный образец «Бурана» из корпуса здания, учитывая риски обрушения кровли.

Со своей стороны гендиректор казахстанского АО РКК «Байконур» Муса рассказал, что его компания владеет вторым лётным образцом «Бурана» и не планирует его передавать России. Он уточнил, что суды Казахстана первой и второй инстанций отказались возвращать космический корабль. Судебные разбирательства на этот счёт он назвал внутренними делами независимого государства.