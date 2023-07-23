Международные «ПДД» для спутников могут появиться в ближайшие пять лет Роскосмос допустил разработку международных правил для спутников

Фото: shutterstock.com

Международные правила, регулирующие запуск и движение спутников, могут быть разработаны в ближайшие пять лет, заявил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко. По его словам, нормы помогут предотвратить множество опасных ситуаций, возникающих из-за «перенаселенности» орбиты.

Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением, — отметил Блошенко.

Исполнительный директор госкорпорации также отверг тезис о том, что «в космосе всем хватит места». По его словам, согласно прогнозам, уже в 2030 году количество спутников превысит 100 тысяч, что в разы повысит риски ЧП.

Ранее академик РАН Борис Каторгин рассказал, для чего человечеству необходимо осваивать Луну. Он выразил уверенность, что строительство научных баз на земном спутнике позволит удобнее изучать процессы, происходящие в космическом пространстве. Каторгин уверен, что Луна является прекрасной площадкой для развития науки о космосе.

Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай может приступить к освоению Луны в ближайшие десятилетия. По его словам, КНР намерена добывать на спутнике полезные ископаемые.