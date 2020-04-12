Медведев отметил лидерство РФ в космический сфере

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики.

В своей поздравительной телеграмме он отметил признанное лидерство России в сфере космических исследований и пилотируемых полётов.

Наша космическая программа работает в интересах отечественной экономики и науки, способствует расширению знаний о нашей планете, — подчеркнул Медведев.

Он также отметил важную деятельность сотрудников космической отрасли по укреплению международного сотрудничества и решению ключевых задач, которые стоят «перед всем человечеством», передаёт ТАСС.

Ранее президент Путин, поздравляя экипаж МКС с наступающим Днём космонавтики, заверил в поддержке пилотируемой космонавтики российскими властями и выразил надежду на развитие космической активности совместно с иностранными партнёрами.